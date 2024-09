Mercato auto Italia, crollano le immatricolazioni

(Adnkronos) – Agosto è stato un mese nero per il mercato dell’auto in Italia. Secondo i dati diffusi dalla UNRAE, nello scorso mese di agosto sono state registrate in Italia poco 69.121 nuove immatricolazioni contro le 79.787 unità dello scorso anno. Un crollo per il mercato auto pari al 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e addirittura del 18,5% se paragonato al periodo pre-covid. Nessuna alimentazione è stata risparmiata dalla crisi nera che sta investendo il mondo dell’automotive. Le diesel crollano in picchiata di oltre il 10%, le benzina dell’1,6%. Solo le alimentazioni GPL sembrano resistere all’ondata, con un lieve incremento pari allo 0,8%. Bene per le full-hybrid e mild hybrid, rispettivamente in crescita del 12,4% e del 28,2%. I Marchi nazionali sono in cima alle preferenze degli italiani, Fiat mantiene saldamente la leadership. Ottima anche la risposta dei costruttori tedeschi. Sul fronte delle alimentazioni, le GPL crescono, l’offerta Dacia sotto questo punto di vista è senza ombra di dubbio, quella che raccoglie maggior consensi. La Sandero Eco-G 100 guadagna terreno sulla storica e amata Panda, probabile un sorpasso nel corso dei prossimi mesi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)