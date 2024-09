Maltempo in Toscana, dispersi bimbo di 5 mesi e la nonna: ricerche in corso

(Adnkronos) – Il maltempo si sta abbattendo sulla Toscana. Sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). La famiglia si era rifugiata sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Sono stati salvati sul tetto padre, madre e nonno, turisti stranieri. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni con sommozzatori, soccorritore fluviali, cinofili, dronisti e squadre ordinarie. Proseguono intanto nel pisano gli interventi di soccorso per i danni causati dal maltempo di ieri. “221 millimetri di pioggia in poche ore, ma soprattutto 76 millimetri in trenta minuti. Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango”, è il racconto fatto sui social la sindaca di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini. “Abbiamo terminato – prosegue la prima cittadina – i tantissimi interventi di urgenza, grazie al lavoro indefesso di tutti coloro che hanno prestato la loro opera di soccorso, per chiudere le strade, salvare e sfollare le persone e gli animali, liberare dall’acqua. Grazie infinite”. “Tra poche ore, con la luce del sole, conteremo i danni. Saranno pesanti, ma nessuna vita si è persa. Questo – conclude Scarpellini – è ciò che più conta. ❌ #Pisa #maltempo, in corso da stanotte ricerca bimbo 5 mesi e nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. Salvati sul tetto padre, madre e nonno, turisti stranieri. Impegnati #vigilidelfuoco con sommozzatori, cinofili [#24settembre 8:00] Già lunedì ci sono stati diversi interventi dei vigili del fuoco a Pisa e Livorno a causa delle forti piogge. Soccorsi automobilisti in difficoltà e per allagamenti. “Superati 219 mm di pioggia caduti nelle ultime 6 ore a San Vincenzo, 215 mm a Castagneto Carducci, superiori a quello che cade di media in uno dei mesi più piovosi dell’anno. La linea temporalesca si estende dalla costa centrale ai rilievi del Chianti, oltre 5500 fulmini caduti nelle ultime 6 ore. In aumento i fiumi della zona a causa della intensa perturbazione che si sta spostando verso Siena nel corso della prossima ora”, sono state le parole su Facebook del governatore della Toscana, Eugenio Giani. Per i cittadini di San Vincenzo era scattato l’appello a non uscire di casa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)