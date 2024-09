Italdesign al Salone Auto Torino 2024

(Adnkronos) –

Italdesign ha esposto al Salone Auto Torino alcune delle sue più belle realizzazioni. Prototipi che hanno segnato la storia dell’automotive e che hanno contribuito a scrivere oltre mezzo secolo di storia nell’auto, tutte le vetture realizzate dalla Italdesign sono state esposte in Piazzetta Reale a Torino. La Quintessenza è un inno alla sostenibilità, ai quattro elementi naturali, terra, aria, acqua e fuoco. Una showcar che presenta un’architettura inedita e che si rivolge al mercato globale. Una GT elegante con un portellone pratico, simile a quello di un pick-up. La Italdesign Quintessenza è dotata di un pacco batteria da 150 kWh e di tre motori elettrici, uno sull’asse anteriore e due sull’asse posteriore. La potenza complessiva è di 788 CV, esaltanti le sue prestazioni. Nello 0 – 100 km/h impiega meno di tre secondi, l’autonomia complessiva è di 750 km. Ha un telaio in fibra dicarono e rispetto alla Nazca M12 si propone con una configurazione spider. Il suo motore è un 12 cilindri BMW da 5 litri, capace di sprigionare una potenza di 350 cavalli. Il peso complessivo di questo splendido concept è di 1.000 kg. Rispetto alla M12, la Nazca C12 presenta carreggiate allargate, un frontale completamente ridisegnato e tre spoiler posteriori. Visto il successo del prototipo, il concept della Italdesign poteva essere guidato virtualmente alla Playstation o al PC in Need for Speed II: SE e in Need for Speed III: Hot Pursuit.

Famosa è anche la DMC 12 DeLorean, vettura celebre grazie alla trilogia di "Ritorno al futuro". Un progetto ambizioso, una coupé economica a due posti con portiere ad ala di gabbiano. Destinata quasi esclusivamente al mercato americano, la DMC-12 doveva essere economica ma anche avere una forte personalità. La carrozzeria era in alluminio spazzolato non verniciato, il suo prezzo di vendita era di 12.000 dollari.