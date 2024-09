Incidente sull’A21, due morti in scontro tra auto

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto due auto sull’autostrada A21, nel tratto tra Cremona e Brescia. Sul luogo del sinistro sono intervenuti la polizia stradale, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e la polizia stradale sta indagando per accertare la dinamica dell’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)