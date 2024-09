il Dr. Calogero Ricotta entra a far parte dell’équipe di Chirurgia Generale della Casa di Cura “Regina Pacis”

SAN CATALDO. “Ognuno ha le sue passioni e la mia – fin da quando ricordo- è sempre stata la Chirurgia. Mi sono laureato e specializzato presso l’Università degli Studi di Palermo con il massimo dei voti. Nel corso della specializzazione, ho avuto la possibilità di approfondire in diverse sedi (IEO di Milano, Osp. di Baggiovara, ARNAS Civico di Palermo) le mie conoscenze ed il mio training in chirurgia oncologica laparoscopica e tradizionale, nonchè le competenze in ambito di gestione multidisciplinare della patologia oncologica con i Colleghi che di volta in volta conoscevo.

Terminati gli studi ho avuto il privilegio di lavorare, per circa 13 anni, e di approfondire le mie conoscenze e la pratica chirurgica nei trapianti addominali (fegato, pancreas e rene) su pazienti adulti e pediatrici e in chirurgia oncologica del fegato, pancreas, vie biliari, del rene e colon-retto con il modello di formazione americano della Università di Pittsburgh Medical Center, che mi aveva assunto, all’ ISMETT-IRCCS di Palermo.

Durante la mia attività all’ISMETT, ho conseguito il mio dottorato di ricerca presso l’Università di Palermo, seguito Master internazionali di approfondimento chirurgico epatobiliare. Inoltre ho promosso e sviluppato la prima applicazione di modelli di riabilitazione precoce postchirurgica (ERAS) in ISMETT.

Da aprile 2022 a luglio 2023 sono stato selezionato dalla Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS di Roma come responsabile clinico del Centro di Chirurgia del pancreas e colorettale laparoscopico diretto dal Prof. Sergio Alfieri e del Centro di Chirurgia del fegato e delle vie biliari diretto dal Prof. F. Giuliante presso l’ospedale Giglio di Cefalù. Nel corso di questa esperienza, ho continuato ad occuparmi e a trattare chirurgicamente pazienti con patologia oncologica del fegato-vie biliari e pancreas, pazienti con tumori maligni del colon-retto e gastrointestinali e pazienti con patologia benigna. Grazie al Prof. Sergio Alfieri, ho avuto la possibilità di seguire un master di approfondimento in chirurgia colorettale laparoscopica e robotica.

Ho continuato a praticare la chirurgia laparoscopica per i tumori del colon-retto, gastrointestinali e del pancreas distale e mi sono occupato di trattamento chirurgico in urgenza cercando, ove possibile, di eseguire gli interventi con tecnica laparoscopica/miniinvasiva.

Nel corso di tale periodo ho continuato ad approfondire il trattamento chirurgico robotico dei tumori pancreatici, colorettali e gastrici, percorso che attualmente continuo ad approfondire.

Da oggi, sono felice di poter dare una mano anche qui presso la Casa di Cura “Regina Pacis”, nella mia Sicilia, a tutti quei Pazienti che hanno necessità importanti di cure, rapidamente e senza il peso di dovere andare altrove”.