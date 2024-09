Hyundai N Vision 74, nel 2026 la commercializzazione

(Adnkronos) –

Hyundai N Vision 74 è una sportiva completamente elettrica, capace di una potenza massima fino a 800 cavalli. Il concept era stato presentato nel 2022, la Hyundai N Vision 74 aveva conquistato il consenso del pubblico e della stampa specializzata, per via del suo look futuristico. Un’auto elettrica ad altissime prestazioni, secondo alcuni media locali, la sportiva a zero emissioni di casa Hyundai, potrebbe essere prodotta in soli 100 esemplari, di cui una trentina destinati alla sola esperienza in pista mentre 70 dovrebbero essere omologati per utilizzo su strada. Sulla potenza ufficiale, le informazioni che circolano in rete, riportano una cavalleria di circa 800 cavalli, mentre la stampa specializzata locale parla di una potenza prossima ai 780 CV. Dopo il lancio e la commercializzazione della Ioniq 5 N, cinque porte elettrica da oltre 600 cavalli, la N Vison 74 sarà la Hyundai più potente di sempre. Estetica coinvolgente, dettagli dal look retrò e una potenza da supercar, queste le premesse di un’auto elettrica fuori dal comune che farà parte della divisone N del Gruppo Coreano. Non resta altro che attendere l’ufficializzazione della futura commercializzazione da parte della Casa Madre. Per quanto concerne il suo posizionamento, la N Vision 74 si pone un gradino superiore alla Ioniq 5 N e alla Ioniq 6 N, dunque è prevedibile un posizionamento alto sul mercato, con un prezzo d’acquisto di fascia alta. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)