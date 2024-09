Huawei, luci accese sul mondo dell’auto

(Adnkronos) –

Huawei torna a far parlare di sé e questa volta lo fa nel migliore dei modi. Se negli anni passati il colosso cinese aveva chiaramente dichiarato di attraversare un periodo duro e difficile, oggi la situazione per la Huawei è totalmente cambiata. Nei primi sei mesi del 2024, l’azienda cinese è ritornata in utile, toccando quota 7 miliardi di euro. In crescita anche i ricavi che raggiungono il livello record di 53 miliardi, più alto del 34% rispetto al 2020. Un successo, una riscossa dovuta principalmente alle vendite totalizzate negli smartphone, il Mate 60 e la serie P sono molto richiesti.

Huawei ha presentato circa un anno fa un microchip rivoluzionario. Già ha permesso all’azienda cinese di affermarsi anche nel mondo dell’auto come fornitore di software e hardware per la costruzione di auto elettriche. Entro il prossimo anno, l’obiettivo è di presentare auto elettriche in grado di fare concorrenza a Tesla. Gli obiettivi per l’azienda con sede a Shenzhen sono ambiziosi. Dopo la presentazione del SUV Aito M7 e della berlina Luxeed S7, Huawei ha in programma il lancio commerciale di auto elettriche particolarmente avveniristiche che saranno vendute attraverso la sua rete commerciale. Per accorciare i tempi di sviluppo e produzione, Huawei ha già stretto diverse partnership con costruttori cinesi nazionali, tra cui la Cherry.

Tesla è nel mirino di molte aziende specializzate nelle tecnologie, probabilmente per via dell’alta redditività che più volte il suo fondatore, Elon Musk, ha dichiarato di aver raggiunto grazie alle economie di scala e all’utilizzo di un’unica piattaforma. Condivisione, programmazione e sostenibilità, Huawei

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)