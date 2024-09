Honda tra i protagonisti del Salone Auto Torino 2024

(Adnkronos) – Honda è stata tra i Marchi automobilistici protagonisti del Salone Auto Torino 2024. In una delle kermesse automobilistiche tra le più importanti d’Italia, Honda ha esposto tre modelli, il nuovo CR-V, la ZR-V Full Hybrid e la Civic Type R.



Un SUV familiare in versione Full Hybrid e con allestimento Advance Style, la CR-V in versione full Hybrid ha un look ancora più premium e dinamico e finiture in tinta con la carrozzeria (parti inferiori delle portiere, archi passaruota e zona inferiore dei paraurti). La Civic Type R è una sportiva senza compromessi, una berlina sportiva ad altissime prestazioni, che coinvolge anche per via del suo motore sovralimentato. In occasione della sfilata “

La Storia dell’Automobile”

, un viaggio dell’uomo attraverso le ere della mobilità, la sportiva giapponese ha entusiasmato gli spettatori. Riflettori puntati anche sul crossover sportivo presentato qualche mese fa da Honda, la ZR-V Full Hybrid, un modello innovativo che abbina prestazioni interessanti a consumi estremamente ridotti. Tecnologia, sicurezza ma anche spazio alla sostenibilità, la presenza di un motore termico e di un’unità elettrica, abbatte le emissioni di CO2 ma consente anche la libera circolazione nelle zone a traffico limitato. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)