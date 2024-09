Gli innamorati pazzi su TikTok cantano Karol G, ma non capiscono il brano

(Adnkronos) –

La canzone di Karol G 'Si antes te hubiera conocido' è diventata virale su TikTok. Molti innamorati utilizzano il brano per accompagnare contenuti social di coppia. Ma, in realtà, non è romantico. La cantante colombiana, infatti, racconta di un amore non corrisposto perché il ragazzo in questione è già fidanzato. "Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido', recita il primo verso della hit che in italiano significa: 'cosa sarebbe successo se ti avessi conosciuto prima?". Karol G prosegue cantando "por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa y aunque es hermosa", che vuol dire: "per un bacetto, farei qualunque cosa, la sua fidanzata mi fa ingelosire, anche se è bella". Nel ritornello l'artista canta il sentimento della gelosia: "No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo, ella es tímida y yo no", che tradotto in italiano è: "Non ti tratterà come me, non ti bacerà come me, non è sexy come me, lei è timida ed io no". Ma la parte preferita della maggior parte delle coppie che utilizzano il suono per i video è "yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido ‘toy esperando el primer descuido pa’ presentarte como mi marido", che significa: "io mi sposo con te, il mio nome suona bene con il tuo cognome, aspetto il primo passo falso per presentarti come mio marito". Da un successo ad un altro. Karol G ha duettato con Andrea Bocelli nell'iconico brano 'Vivo per lei', che in spagnolo diventa 'Vivo por ella'. La reinterpretazione del singolo fa parte del prossimo disco del tenore, in uscita il 25 ottobre e che celebrerà i suoi 30 anni di carriera. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)