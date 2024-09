Gangi. Eccellenze femminili del territorio, premiata la pedagogista Serafina Bongiorno

La Pro Loco di Nicosia ha premiato, nei giorni scorsi, in occasione della terza edizione del premio “Una di Tante”, tra le eccellenze femminili del territorio per la categoria Istituzione e Sociale: Serafina Bongiorno, pedagogista ed educatrice professionale di Gangi. Un riconoscimento così motivato: “per la serietà e l’impegno profusi nella realizzazione di progetti che attraverso un nuovo modo di comunicare consente ai giovani di stare insieme agli altri sperimentando percorsi di condivisione attraverso un connubio perfetto con la natura come veicolo educativo”.

A presentare la candidatura al premio di Serafina Bongiorno è stato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello. In occasione della cerimonia di consegna del riconoscimento (per il Comune di Gangi) erano presenti: l’assessore alle politiche occupazionali e servizi socio assistenziali, Domenico Alfonzo e l’esperta del sindaco in materia di attività produttive e commercio, Domenica Nasello.