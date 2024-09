Galaxy Ring, l’anello hi-tech di Samsung disponibile in Italia

(Adnkronos) – Electronics ha annunciato il lancio di Galaxy Ring sul mercato italiano a partire dal 25 settembre. L'innovativo dispositivo indossabile promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti si prendono cura della propria salute e del proprio benessere, offrendo un'esperienza personalizzata e completa. Galaxy Ring, grazie all'integrazione con l'intelligenza artificiale di Galaxy AI, fornisce un monitoraggio avanzato della salute e del sonno, offrendo agli utenti informazioni dettagliate e consigli personalizzati per migliorare il proprio stile di vita. Tra le funzionalità più innovative, il nuovo Punteggio energetico aiuta a comprendere l'impatto dello stato di salute sulla vita quotidiana, mentre la Guida al sonno offre un'analisi approfondita dei ritmi del sonno, consentendo di migliorare le proprie abitudini notturne. Galaxy Ring supporta anche il monitoraggio della salute cardiaca con Avviso frequenza cardiaca, che invia notifiche in tempo reale in caso di anomalie, e la funzione Rilevamento automatico allenamenti, che registra automaticamente camminate e corse. Galaxy Ring racchiude tutta la tecnologia Samsung in un design compatto, con un peso che varia tra 2,3 e 3,0 grammi a seconda della taglia. Realizzato in titanio di grado 5, il dispositivo è resistente all'acqua fino a 10ATM ed è disponibile in tre varianti di colore: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold. Grazie alla disponibilità di un kit per la scelta delle misure, gli utenti possono trovare la taglia perfetta tra le nove disponibili. Galaxy Ring sarà disponibile in Italia a partire dal 25 settembre 2024 in nove taglie e tre colori, al prezzo consigliato di 449 euro. Sarà possibile acquistarlo sullo shop online di Samsung, presso il Samsung Experience Store di Arese e in selezionati punti vendita di elettronica di consumo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)