F1 Gp Baku, Leclerc in pole davanti a Piastri e Sainz

(Adnkronos) –

Charles Leclerc centra la pole position nel Gp dell'Azerbaigian a Baku per la quarta volta di fila. Il monegasco della Ferrari gira in 1'41"365 precedendo la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'41"686) e l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1'41"805). Quarta piazza per il messicano della Red Bull Sergio Perez (1'42"813) che si lascia alle spalle l'inglese della Mercedes George Russell (1'41"874) e il compagno di squadra, il leader iridato l'olandese Max Verstappen (1'42"023). A completare la top ten l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'42"289), lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'42"369) e le due Williams degli inglesi Alexander Albon (1'42"859) e Oliver Bearman (1'42"968). Fuori a sorpresa nel Q1 l'inglese della McLaren Lando Norris, che scatterà in 17/a posizione. “Questa è una delle mie piste preferite" ha detto Charles Leclerc dopo la pole. "Finora non è stato un weekend semplice, l’incidente nelle prime prove libere, poi nelle seconde libere. Abbiamo avuto problemi con un pezzo nuovo che avevamo portato e lì abbiamo perso un’altra mezz'ora. Non ero preoccupato, ma sapevo che c’era da recuperare. Il passo, però, c’è sempre stato e in qualifica, nel Q3 bisognava solo stare lontani dai muri. Nell’ultimo giro ho attaccato di più e il tempo mi è venuto naturale. La macchina mi ha dato buone sensazioni ed è fantastico essere in pole". "Primo e terzo è il miglior risultato che potessimo sperare – aggiunge il monegasco della Ferrari -. La parte pari della griglia è quella in cui c’è meno grip, quindi essere 1° e 3° sono le migliori posizioni. Speriamo di poterci giocare le carte per vincere. In passato eravamo fortissimi in qualifica e faticavamo in gara. Quest’anno la macchina è buona, speriamo di farcela domani. Sarà importantissima la gestione delle gomme. A Monza abbiamo fatto un ottimo lavoro e dovremo fare altrettanto qui. Faremo i compiti stasera per essere pronti domani”. "Penso che abbiamo avuto una giornata solida con entrambe le macchine. Ci siamo messi in un’ottima posizione per domani. Non mi sono mai trovato al 100% a mio agio su questa pista. Di solito qui fatico, quindi la terza posizione è buona" ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo il terzo posto a Baku. "La pista si evolveva tanto e verso la fine abbiamo avuto anche più grip per il tramonto del sole – aggiunge il trentenne spagnolo -. Nel Q3 ho trovato qualcosa che mi ha dato più fiducia. La top-3 è una posizione discreta per domani. Prima fila tutta Ferrari? Era possibile, ma qui io non mi sono mai trovato nella mia miglior versione. Ma domani la doppietta potremmo farla". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)