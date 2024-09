Eternal City Roma, oltre 300 moto e 3.000 prove su strada

(Adnkronos) – Tutto è pronto per l’ottava edizione di Eternal City Motorcycle Show.

Si svolgerà presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, l’Eternal City è divenuto oramai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote del centro-sud Italia. I numeri totalizzati in occasione della scorsa edizione rappresentano al meglio la portata di un evento che anche quest’anno, si preveda possa lasciare il segno. Oltre 18.000 visitatori e 200 espositori distribuiti su 9.000 mq. Sono ben 15 le case motociclistiche che hanno aderito a questa manifestazione, oltre 300 le moto a disposizione per effettuare test drive. Previste circa 3.000 prove su strada delle ultime novità. Un evento che propone al grande pubblico ogni tipologia di moto, dalla Naked alla Scrambler, dalla Cruiser alla Custom, senza tralasciare le Touring e le Supersportive.



• Aprilia • BMW Motorrad • BSA Motorcycles • Ducati • Harley-Davidson • Honda • Indian Motorcycle • Kawasaki • KTM • Moto Guzzi • Moto Morini • MV Agusta • Royal Enfield • Triumph • Yamaha. Un evento che nasce con una matrice dedicata al custom e che nel corso degli anni si è evoluto con l’esposizione delle special dei migliori preparatori provenienti da ogni regione italiana. Un livello di personalizzazione delle custom bike esposte di altissimo livello, Eternal City è un palcoscenico importante per i preparatori. In mostra sia le old-style che quelle hi-tech con gli ultimi accessori e soluzioni tecniche. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)