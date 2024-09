Elon Musk difende Salvini: “Sei anni di carcere per il pm”

(Adnkronos) – "Il pm pazzo dovrebbe andare in carcere". Elon Musk difende Matteo Salvini e accusa il pm di Palermo che chiede 6 anni di carcere per il leader della Lega nel processo Open Arms. Da ministro dell'Interno nel primo governo guidato da Giuseppe Conte, secondo l'accusa Salvini si sarebbe reso colpevole dir sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco di 147 migranti a Lampedusa. Per Musk, che apprende la notizia grazie al tweet di un utente di X, "quel procuratore pazzo dovrebbe andare in prigione per 6 anni". "E' follia", risponde Musk ad un altro utente che gli sottopone un articolo relativo alla vicenda processuale. Il magnate da tempo ha assunto posizioni nette in materia di immigrazione, allineandosi negli Stati Uniti alla linea di Donald Trump e stigmatizzando l'approccio dell'amministrazione di Joe Biden nella gestione del confine meridionale con il Messico. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)