Dongfeng Box in anteprima europea al Salone Auto Torino 2024

Dongfeng presenta in occasione del Salone Auto Torino 2024 la sua nuova Box. Una citycar di quattro metri il cui design minimalista è stato studiato per massimizzare gli spazi interni. Ha un passo di 2,66 metri e una capacità di carico che arriva fino a 945 litri. Nell’abitacolo tante le soluzioni innovative a partire da un pratico cassetto a scomparsa fino ad arrivare al bracciolo anteriore con un vano portaoggetti extra large. I sedili “Lay Flat” sono completamente reclinabili premendo un pulsante, quello del conducente è dotato di funzioni di memoria, riscaldamento, ventilazione e accoglienza. Il sistema centrale si avvale di un maxi display da 12,8 pollici. Presenta anche un pad per la ricarica wireless ultra veloce da 50W. Un’autonomia fino a 430 km, grazie alla ricarica veloce il powertrain Mach E 10-in-1 assicura un’autonomia notevole anche con soli 30 minuti di ricarica. Dichiara il CEO di Dongfeng Italia, Bruno Mafrici: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare in anteprima mondiale Voyah Courage al Salone Auto Torino 2024, assieme a Dongfeng BOX in anteprima europea. Siamo convinti che le vetture di Dongfeng Motor Corporation incontreranno il favore degli automobilisti italiani grazie al design distintivo, alla sicurezza a 5 stelle, alle ricche dotazioni di serie e ai prezzi molto concorrenziali”.



Dongfeng ha inaugurato a Moncalieri la sua prima concessionaria in Italia. Ad oggi il costruttore cinese è presente in due regioni, Piemonte e Liguria.