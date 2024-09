DACIA sarà presente al Salone dell’Auto di Torino

(Adnkronos) – Il brand DACIA è sempre più performante nelle vendite e il 2024 è stato un anno ricco di novità di prodotto.

DACIA sarà presente al Salone Auto Torino, in programma dal 13 al 15 settembre con una struttura che accoglierà le persone nella meravigliosa Piazza Castello, in pieno centro città. Per l'occasione DACIA ha deciso di presentare al pubblico due dei prodotti più attesi dell’intero mercato che debutteranno a partire da questo mese. Il nuovo Duster giunto alla sua terza generazione e la nuova DACIA Spring. Il nuovo Duster, il cui debutto commerciale è imminente, sarà esposto nella cornice torinese e si presenterà al pubblico totalmente rinnovato: nella qualità, nel design, nei contenuti tecnologici e nel comfort mentre la nuova Dacia si presenta con le caratteristiche tecniche che deve avere un’auto pensata per la città, ossia compatta, agile, con una grande sterzata, e soprattutto elettrica al 100%, quindi perfetta per poter accedere al centro delle città e ridurre i costi di gestione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)