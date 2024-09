Campofranco. Al via il Servizio Civile Universale 2024/2025

CAMPOFRANCO. Ha preso ufficialmente il via il Servizio Civile Universale per l’anno 2024/2025. Sono 20 i giovani impegnati per 12 mesi in 4 progetti distinti:

Trame tracce di memoria e cultura

Trame per educare

Trame per il verde

Trame per avere cura

I volontari sono stati accolti dall’Assessore con delega al servizio civile, Alba Provenzano, insieme al Sindaco Rosario Nuara e agli assessori Calogero Caltagirone e Calogero Scozzaro, segnando l’inizio di un percorso che li vedrà protagonisti nella tutela del patrimonio culturale, educativo, ambientale e sociale.