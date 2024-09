Caltanissetta. Il 28 settembre l’ABIO sarà in corso Vittorio Emanuele per festeggiare la Giornata Nazionale ABIO

CALTANISSETTA. L’ABIO (Associazione Bambini In Ospedale) nella giornata di sabato 28 settembre sarà presente per tutta la giornata in corso Vittorio Emanuele n.26 (incrocio via XX Settembre) a Caltanissetta. Lo ha reso noto il presidente Enza Villardita. Nella circostanza l’associazione festeggerà la‌ ‌Giornata‌ ‌Nazionale‌ ‌ABIO‌, un’occasione‌ ‌unica‌ ‌che aspettiamo,‌ ‌anno‌ ‌dopo‌ ‌anno,‌ ‌per‌ ‌portare‌ ‌in‌ ‌piazza‌ ‌l’#orgoglioABIO‌ ‌e‌ ‌raccontare‌ ‌la‌ ‌ ‌straordinaria‌ ‌storia‌ ‌a‌ ‌misura‌ ‌di‌ ‌bambino della stessa Associazione.‌ ‌

Da‌ ‌ormai‌ ‌più‌ ‌di‌ ‌15‌ ‌anni‌ ‌i‌ ‌volontari‌ ‌ABIO‌ ‌portano‌ ‌il‌ ‌loro‌ ‌sorriso e‌ ‌la‌ ‌loro‌ ‌testimonianza in‌ ‌oltre‌ ‌150‌ ‌piazze‌ ‌d’Italia‌ ‌per‌ ‌incontrare‌ ‌le‌ ‌moltissime‌ ‌persone che‌ ‌credono‌ ‌in‌ ‌quello‌ ‌che‌ ‌facciamo‌ ‌e‌ ‌sostengono‌ ‌la‌ ‌sua ‌attività.‌ Si potrà ‌‌scegliere di destinare la ‌donazione‌ ‌all’associazione ABIO‌ ‌di Caltanissetta‌ e‌ ‌di regalare ‌i‌ ‌cestini‌ ‌a‌ ‌parenti‌ ‌e‌ ‌amici.