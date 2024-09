Caltanissetta. Aperti i termini per la presentazione delle proposte progettuali per i Mercatini di Natale 2024

Il Comune di Caltanissetta ha indetto un Avviso Pubblico per l’individuazione di un operatore a cui affidare la progettazione, realizzazione e gestione dei “Mercatini di Natale 2024”, che saranno aperti al pubblico dal 13 al 19 dicembre 2024.

L’Amministrazione, infatti, ha manifestato la volontà di trasformare il Centro Storico di Caltanissetta in una “Città del Natale”, con diverse macroaree che prevedranno un parco divertimenti a tema natalizio per bambini e adulti, con piste di ghiaccio, giochi e giostre, animazioni, ruota panoramica, oltre a zone e momenti dedicati a laboratori d’arte e di teatro, musica dal vivo e altre attrazioni.

Fra queste, non potrà mancare il tradizionale spazio dedicato ai “Mercatini del Natale”, che si svilupperanno in particolare lungo Corso Umberto I a partire dalle ore 18:00 di tutti i giorni sopraindicati.

Ogni gazebo, in un’atmosfera piena di tradizione, profumi e sapori, ospiterà la vendita al pubblico di dolciumi, prodotti enogastronomici, addobbi natalizi, giocattoli, articoli da regalo e prodotti artigianali.

Saranno messi a disposizione del soggetto individuato per l’organizzazione dell’iniziativa un corrispettivo in denaro e le seguenti attrezzature e servizi:

– n. 15 casette aperte in legno m. 2,20 x 2,20;

– servizi di pulizia giornaliera dell’area dalle 4 alle 7 del mattino;

– attività di pubblicizzazione attraverso il proprio Ufficio Stampa e il sito istituzionale;

– utilizzo gratuito del suolo pubblico.



Tale Avviso Pubblico è rivolto agli operatori economici del settore e alle associazioni riconosciute e non, iscritte in pubblici registri e non, Comitati, Cooperative sociali Fondazioni, fiscalmente registrati, Enti ed Istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private. Sono ammessi anche soggetti associativi appositamente e temporaneamente raggruppati.

I soggetti partecipanti dovranno fornire ampia dimostrazione di esperienza acquisita nel settore allegando elenco degli eventi svolti e dimostrando di avere effettuato l’organizzazione e gestione di eventi, fiere e mercatini.

Ogni operatore/associazione/raggruppamento potrà presentare un solo progetto.

L’importo previsto per la realizzazione dell’evento, è pari a €. 30.000,00 (trentamila), mentre l’importo a base d’asta sul quale gli interessati provvederanno a effettuare un ribasso è pari a €. 28.000,00 (ventottomila), dovendosi escludere la somma di €. 2.000,00 quale costo della manodopera necessaria alla esecuzione dei servizi.

Per presentare la proposta progettuale è necessario inviare via posta o brevi manu tutta la documentazione richiesta, entro le ore 13:00 del 03.10.2024, al seguente indirizzo:

– Direzione LL.PP. Ufficio SUAP –Scalinata Duca degli Abbruzzi s/n –93100

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE PERIODO 13 DICEMBRE – 29 DICEMBRE 2024” e dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con ceralacca (pena di esclusione).

All’interno dovrà contenere altre tre buste (chiuse con ceralacca) contenenti A) Documentazione Amministrativa, B) Proposta Progettuale e C) Offerta economica.

La busta A dovrà contenere la seguente documentazione:



• Domanda di partecipazione debitamente compilata secondo il modello allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante;

• Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;

• Breve descrizione delle attività svolte negli in materia di organizzazione di eventi al fine di dimostrare l’esperienza pregressa nel campo della organizzazione di eventi di natura culturale/turistico/fieristico/enogastronomico;

• Atto costituivo e Statuto con l’indicazione del Rappresentante Legale, nel caso di Associazione Culturale, Cooperativa, o similare;

• Polizza fideiussoria provvisoria a garanzia della sottoscrizione della scrittura privata per la esecuzione del contratto dell’importo di € 1.200,00 (milleduecento euro) nelle forme di cui all’art. 106 commi 2,3,4,5 e 6 del dec. Leg.ivo n. 36/2023.



La busta B dovrà essere inserita la proposta progettuale in un numero massimo di 10 pagine fronte-retro con carattere Times New Roman dimensione 12. La proposta dovrà permettere di individuare le caratteristiche che l’Amministrazione intende valorizzare secondo quanto esplicitato nell’Avviso Pubblico all’art.8 (vedi l’Avviso integrale); alla proposta dovrà essere allegata adeguata documentazione (brochure, depliant, tipologia di illuminazione delle casette, addobbi, etc) da cui emergono gli elementi di arredo che si vogliono utilizzare e che saranno valutati dalla Commissione.

Nella busta C dovrà contenere l’offerta economica espressa in percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’asta di €. 28.000,00 (ventottomila euro).

Per tutti gli altri dettagli, è possibile consultare l’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta o leggere l’avviso integrale al seguente link: https://tinyurl.com/MercatiniNataleCL