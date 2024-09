Bridgerton, svelata l’attrice che interpreterà Sophie: Yerin Ha entra nel cast

(Adnkronos) – I fan aspettano da mesi di conoscere il volto di Sophie, da quando Netflix ha confermato che la quarta stagione di 'Bridgerton' sarà dedicata alla storia d'amore di Benedict.

Ora, finalmente, è stato svelato il nome e l'aspetto dell'attrice scelta per interpretare la donna di cui si innamorerà il secondogenito dei fratelli Bridgerton, interpretato sin dalla prima stagione da Luke Thompson. Si tratta di Yerin Ha, già apparsa in 'Dune: Prophecy' e 'Halo'), attrice ventinovenne australiana di origini coreane.

Uno dei personaggi più amati della saga letteraria di 'Bridgerton', Sophie esordirà nella quarta stagione. Avrà un cognome diverso: nei romanzi di Julia Quinn si chiamava 'Beckett', ma per Netflix diventa 'Baek' in onore della cultura di appartenenza di Ha, che la interpreta. Costretta a trascorrere gran parte della sua vita lavorando come domestica per il datore di lavoro più esigente della nobiltà londinese, Sophie Baek troverà sempre un modo per perseverare in circostanze avverse. Tutto cambierà drasticamente dopo che si travestirà per partecipare al ballo in maschera di Violet Bridgerton dove incontrerà Benedict Bridgerton, personaggio su cui si incentrano i nuovi otto episodi. Nonostante suo fratello maggiore Anthony e suo fratello minore Colin siano entrambi felicemente sposati, il secondogenito bohémien della famiglia è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)