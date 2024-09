Brasile, ordinato l’arresto del cantante Gusttavo Lima

(Adnkronos) – Il tribunale di Pernambuco ha ordinato l'arresto del cantante brasiliano Gusttavo Lima, nell'ambito di un'indagine, nota come 'Operazione Integrazione', su riciclaggio di denaro e gioco d'azzardo illegale, che ha portato anche alla detenzione per l'influencer Deolane Bezerra. Secondo il tribunale, che ha disposto anche il sequestro del passaporto del cantante, Lima avrebbe aiutato due ricercati a lasciare il paese. All'inizio del mese era stato sequestrato un aereo intestato alla società Balada Eventos e Produções LTDA., di cui Gusttavo Lima è socio. In un comunicato, la difesa del cantante ha affermato di aver appreso dai media della richiesta di arresto, che "è una decisione completamente contraria ai fatti già chiariti" e ha assicurato "che non verrà risparmiato alcuno sforzo per combattere legalmente una decisione ingiusta senza fondamenti giuridici”. Lima è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla canzone Balada, vero e proprio tormentone estivo nel 2012. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)