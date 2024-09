Auto finisce in fossato, impatto violento contro muretto: due morti a Padova

(Adnkronos) – Una donna di 46 anni e un uomo di 43 sono deceduti stamane alle 6.30 a Camposampiero, in provincia di Padova, dopo che la loro auto è finita in un fossato, impattando violentemente contro il muretto di cemento che sostiene l’accesso a un’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco di Borgoricco che hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la coppia dall’abitacolo ma, nonostante l’intervento dei sanitari, il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte immediata della coppia che era bordo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)