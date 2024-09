Ascolti tv, Tim Music Awards vince la prima serata

(Adnkronos) –

Tim Music Awards (live) con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, andata in onda su Rai 1, vince la prima serata di ieri, sabato 14 settembre,con 2 milioni 902mila spettatori e il 22,2% di share. Al secondo posto per ascolti, 'Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7' su Canale 5 con 1.467.000 telespettatori e uno share del 13,1%, seguito da 'In altre parole' su La7 che ha registrato 1.025.000 telespettatori e uno share del 6,6%. Su Italia 1 il film 'Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo' ha raccolto un netto di 864.000 telespettatori (share 5,5%), mentre su Rai 2 'Fbi' ha totalizzato 796.000 telespettatori e il 4,8%, e 'Fbi International' 691.000 spettatori con il 4,6% di share. Su Rete 4 'Freedom – Oltre il confine' ha registrato 595.000 telespettatori (4,4%). Alessandro Borghese con i suoi '4 Ristoranti' su Tv8 ha registrato 442.000 telespettatori e il 2,7% dishare, mentre su Nove per il doc 'Raffaele Sollecito' sono stati 247.000 i telespettatori e 1,6% lo share. Su Rai 3 il doc 'Di padre in figlio. Vita da tifosi' ha ottenuto 242.000 telespettatori e l'1,5% di share. In access prime time, continuano gli ottimi ascolti di 'Affari Tuoi' su Rai 1 con 4.259.000 telespettatori e il 25,9% di share, mentre 'Paperissima sprint' su Canale 5 registra 2.236.000 telespettatori e uno share del 13,6%. 'Ncis' su Italia 1 registra 1.086.000 telespettatori e il 6,7% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)