Arriva la nuova espansione Pokémon GCC: Scarlatto e Violetto – Corona Astrale

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha pubblicato, in una nota ufficiale, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) Scarlatto e Violetto – Corona Astrale. L'espansione, disponibile presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo, promette di rivoluzionare il gioco con l'introduzione dei Pokémon-ex Teracristal Astrali, una novità assoluta per gli appassionati del GCC che potranno immergersi nella meraviglia del fenomeno Teracristal, apparso per la prima volta nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Ogni Pokémon-ex Teracristal Astrali è dotato di un attacco speciale che non solo richiede tre tipi differenti di energia, ma porta anche il nome di varie gemme, riflettendo la loro straordinaria origine cristallina. L'introduzione di nuove dinamiche di gioco e le illustrazioni uniche, che enfatizzano la bellezza cristallina e le sfumature brillanti dei Pokémon-ex Teracristal Astrali, sveleranno ai fruitori dell'espansione figure di spicco come Archaludon, Hydrapple e il leggendario Terapagos, già noti ai giocatori dei videogiochi ma al loro debutto nel GCC. Le carte di "Scarlatto e Violetto – Corona Astrale" sono ora acquistabili in diverse forme, inclusi buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali. Si può inoltre giocare con Scarlatto e Violetto – Corona Astrale in versione digitale sull'app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori possono ottenere e lottare con i Pokémon-ex Teracristal Astrali e, quando effettuano l'accesso, il Pass lotta dell'espansione Scarlatto e Violetto – Corona Astrale li premierà con un nuovo mazzo con protagonista Terapagos-ex. È anche possibile sbloccare un mazzo premium aggiuntivo di Galvantula-ex riscattando i cristalli guadagnati al completamento degli obiettivi giornalieri.