Aggiornamento a iOS 18 disponibile: tutte le novità per iPhone

(Adnkronos) – Ci siamo: lunedì è il grande giorno in cui gli iPhone di tutto il mondo potranno essere aggiornati alla nuova versione del sistema operativo. Con l'arrivo di iOS 18, gli utenti iPhone possono aspettarsi un'esperienza utente rinnovata. A parte il debutto di Apple Intelligence, che però non riguarda direttamente l'Italia (per ora sarà solo in inglese), i piccoli cambiamenti sono tanti e tutti mirati a rendere il dispositivo più personale, potente e intelligente. La schermata home, ad esempio, non sarà più la stessa: ora le icone possono essere spostate liberamente, permettendo una personalizzazione senza precedenti. Anche i wallpaper diventano più dinamici e adattabili ai gusti di ognuno. Il lock screen, spesso trascurato, guadagna nuove funzionalità: le icone di torcia e fotocamera possono essere sostituite con altre app, rendendo l'accesso alle funzioni preferite ancora più immediato. Il Control Center, cuore pulsante dell'interazione rapida con il dispositivo, è stato riorganizzato e reso personalizzabile. Ora ognuno può decidere quali controlli visualizzare e in quale ordine, rendendo l'esperienza ancora più fluida. La gestione delle app raggiunge un nuovo livello di controllo: è possibile bloccarle o nasconderle completamente, garantendo una maggiore privacy e un'organizzazione più ordinata. Anche la gestione delle password viene semplificata grazie a un'app dedicata, che raccoglie tutte le credenziali in un unico luogo sicuro. La torcia, un accessorio spesso sottovalutato, diventa più versatile grazie alla possibilità di regolare intensità e raggio luminoso. Per chi soffre di cinetosi durante i viaggi in auto, iOS 18 introduce una funzione che visualizza indicatori di movimento, pensata per ridurre il senso di nausea. L'app fotocamera si arricchisce di nuove funzioni, tra cui selezioni automatiche intelligenti e una ricerca potenziata per trovare rapidamente gli scatti desiderati. La calcolatrice si trasforma in uno strumento avanzato, capace di eseguire calcoli complessi e conversioni di unità di misura. L'app Note diventa ancora più completa grazie alla possibilità di registrare memo vocali e formattare il testo. L'aggiornamento a iOS 18 sarà disponibile dalle 19 del 16 settembre per una vasta gamma di modelli iPhone, a partire dall'iPhone XS. Per aggiornare, occorre assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi stabile e abbia sufficiente carica residua. Quindi, andare su "Impostazioni", selezionare "Generali" e poi "Aggiornamento Software". Se l'aggiornamento è disponibile, seguire le istruzioni sullo schermo per scaricarlo e installarlo. In pochi semplici passaggi, iPhone sarà pronto per offrire un'esperienza utente con piccole novità in grado di fare la differenza. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)