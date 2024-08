Un boccone le va di traverso e non riesce più a respirare: bimba di 5 anni salvata in extremis a San Leone

Sfiorata la tragedia ieri sera a San Leone. Qui, come riporta Grandangolo Agrigento, una bambina di 5 anni, mentre si trovava nello spiazzo occupato dai furgoni destinati alla ristorazione, stava per soffocare perché, mangiando un panino, un boccone è andato di traverso e non riusciva più a respirare.

Immediato è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti carabinieri, Polizia e ambulanze del 118. I sanitari in servizio sono riusciti con abili manovre a far espellere alla bambina il boccone andato di traverso salvandola da sicura morte.

Tanta la concitazione, ma alla fine tutto è finito bene e la bambina, nel frattempo trasferita al San Giovanni Di Dio di Agrigento, s’è ripresa.