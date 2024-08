Sparatoria con inseguimento in auto a Palermon due arresti

Una sparatoria da Far West, scene da film per banali discussioni e per poco non c’era stata una tragedia: ora, per l’inseguimento e le pistolettate di tre mesi fa, col ferimento a una gamba di un uomo di 41 anni a Palermo, i carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno arrestato due uomini di 32 e 36 anni, Giuseppe Guttuso e Pierpaolo Davi’, accusati di tentato omicidio e che erano gia’ agli arresti domiciliari per altri motivi. I due adesso sono stati portati in carcere, su ordine del Gip del tribunale di Palermo Cristina Lo Bue, che ha accolto la richiesta della Procura, fondata sulle indagini degli investigatori del Nucleo operativo San Lorenzo. Oltre al concorso aggravato in tentato omicidio gli indagati rispondono, a vario titolo, pure di detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. I fatti risalgono al 22 maggio, quando due automobili furono impegnate in una folle corsa, una dietro l’altra: l’inseguimento si chiuse nei pressi dei campi sportivi Green Prater, in viale Michelangelo.

Guttuso e Davi’, entrambi originari del vicino quartiere Borgo Nuovo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, erano stati protagonisti di una serie di violente liti scoppiate per motivi ancora da chiarire con l’uomo di 41 anni e col figlio di 21. Tre mesi fa, dopo l’ennesimo scontro, ci sarebbe dovuto essere un chiarimento, ma le cose andarono diversamente: stavolta Guttuso e Davi’ erano armati e si sarebbero dati all’inseguimento di padre e figlio. Una volta raggiunta l’altra auto, l’avrebbero affiancata, sparando cinque colpi di arma da fuoco ad altezza d’uomo, ferendo a una gamba il 41enne.