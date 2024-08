San Cataldo. Riparate e messe in funzione vasche di raccolta acqua nella villetta Alfano, installate vasche nella scuola San Giuseppe

SAN CATALDO. Riparazione e messa in funzione delle vasche di raccolta per l’acqua presso la Villetta Alfano, ma anche l’installazione di Vasche per l’Acqua presso la Scuola San Giuseppe. A darne notizia è stato il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino ha confermato che da martedì 13 Agosto saranno operative le tre vasche istallate presso il Cortile della Scuola San Giuseppe.

Queste vasche di 21 mila litri complessivi, forniranno acqua potabile attraverso i rubinetti che verranno posizionati all’esterno della scuola. “Vogliamo ringraziare di cuore la Comac di Luca Falzone per aver messo a disposizione della città queste vasche in comodato d’uso gratuito. La collaborazione tra cittadini, aziende e istituzioni è una forza fondamentale per affrontare le emergenze”.

Un altro punto per approvvigionarsi di acqua potabile è stato previsto presso la villetta Alfano, quartiere Cristo Re. Qui due serbatoi da 5 mila litri saranno messi a disposizione dei cittadini. “Ringrazio gli uffici comunali, che hanno lavorato alacremente per questo risultato nonché il personale e la dirigenza dell’istituto G. Carducci per la consueta collaborazione nell’interesse della nostra città”.