Parigi 2024, Battocletti argento nei 10mila. Diaz bronzo nel triplo

(Adnkronos) – Nadia Battocletti medaglia d'argento nei 10mila metri femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Negli stessi minuti, Andy Diaz è medaglia di bronzo nel salto triplo maschile. Diventano 36 le medaglie azzurre ai Giochi: 11 oro, 12 argenti, 13 bronzi. Battocletti, quarta nei 5000 metri, confeziona una gara capolavoro chiudendo in 30'43''35, nuovo record italiano, alle spalle della keniana Beatrice Chebet, oro in 30'43''25, e davanti all'olandese Sifan Hassan, bronzo in 30'44"12. L'azzurra corre tutta la gara con le migliori e nel finale tiene testa a Chebet in volata, lasciandosi alle spalle 3 etiopi e altre 2 atlete keniane: ormai, si è conquistata un posto nel gotha del fondo internazionale. Sulla pedana del triplo, Diaz blinda il bronzo con l'ultimo salto da 17.64, migliorando di un centimetro la misura ottenuta nel primo turno. L'azzurro arriva dietro al portoghese Pedro Pichardo, argento con 17.84, allo spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun, oro con 17.86. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)