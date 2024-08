Pallavolo femminile B1. La Traina scommette forte sulla giovanissima centrale Siria Clemente (2005)

In vista della nuova stagione, ancora un innesto di valore in casa Traina. Il sestetto del presidente Oriana Mannella la prossima stagione militerà in B1 e vuol dire la sua. Ecco che allora ha deciso di prendere Siria Clemente.

Centrale, giovanissima classe 2005, Clemente va a rinforzare il roster delle schiacciatrici da posto 3 con il proposito di potere mettere in mostra le sue qualità di promessa della pallavolo reduce dalle stagioni 2021–2022 (Piacenza in B2), 2022-2023 (Fusione Venezia sempre in B2) e infine Energy System Catania in B1 dove aveva però la strada chiusa da centrali della cifra tecnica e fisica che portano il nome di Gridelli e Cecchini.

Siciliana doc (nata a Vittoria) a Caltanissetta Siria Clemente cerca la sua definitiva consacrazione nel contesto di una stagione nella quale è destinata a recitare un ruolo da protagonista nel progetto della Traina – Albaverde.