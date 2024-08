Palermo. Protocollo di sicurezza “Alto Impatto”, controlli interforze nel centro storico: multe e denunce

Proseguono anche a Palermo i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In particolare, i servizi interforze hanno interessato quell’ampio tratto del percorso della movida ed in particolare via Spinuzza e aree limitrofe, piazza Sant’Anna, via Maqueda, nel tratto compreso tra piazza Villena e Piazza S. Antonino, fino a Piazza Giulio Cesare, comprese le strade affluenti, tutti itinerari particolarmente frequentati da astanti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale. Nel corso delle operazioni sono state schierate aliquote di unità operative garantendo, attraverso il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, coadiuvati da personale dell’Asp, ognuno per i settori di competenza, una significativa presenza sul territorio. Durante quest’ultimo fine settimana, 8 gli accessi ispettivi effettuati in relazione ad altrettanti locali. In 4 di essi, rispettivamente in via Monteleone, nei pressi di via Spinuzza, e 2 nei pressi di piazza S.Anna, sono state riscontrate carenze igieniche e strutturali con l’elevazione di sanzione amministrativa pari a 1000 euro ciascuno. Nel corso dei servizi sono state identificate 339 persone e controllati 49 mezzi, 8 le sanzioni al CdS, con il fermo amministrativo di 2 mezzi.