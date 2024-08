Maserati MC20 Tributo Modenese: una one-off

(Adnkronos) – In occasione dell’edizione 2024 della Monterey Car Week, Maserati ha presentato una nuova ed esclusiva one-off, la MC20 Tributo Modenese.

Un esemplare unico creato sulla base della MC20 coupé, una versione che rende omaggio a Modena, città del cuore del Marchio del Tridente. Una carrozzeria blu elettrico che si alterna al nero lucido, creando un contrasto piacevole e d’effetto. Un tratto giallo demarca le linee della MC20, facendo risaltare la sua possanza. Nessuna informazione è stata diramata in merito al motore, un potente V6 da 3 litri, in grado di sprigionare una potenza massima di 630 cavalli. Un propulsore che consente anche alla sportiva modenese di superare con relativa facilità il muro dei 300 km/h, toccando una punta di velocità massima di ben 320 km/h. Nel classico 0 – 100 km/h, la MC20 scende sotto la barriera dei 4 secondi. Anche per gli interni, nessuna indiscrezione. Probabile che la Tributo Modenese riprenda le soluzioni già adottate sulla MC20. Doppio display digitale, tunnel centrale in materiale composito e rivestimenti portiere in fibra di carbonio. Alla Monterey Car Week, Maserati presenta anche la MCXtrema, versione da pista ed estrema della MC20 e la halo car. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)