iPhone 16 Pro, mostrati tutti i colori in un’immagine trapelata online

(Adnkronos) – Un nuovo scatto trapelato dalla linea di produzione dei prossimi iPhone 16 Pro, che arriveranno a settembre, rivelano finalmente tutti e quattro i colori nei quali sarà presumibilmente possibile acquistare il nuovo smartphone di punta di Apple. Oltre ai classici toni nero, bianco e "Naturale", quest'anno Apple ha deciso di abbandonare il blu dell'iPhone 15 Pro e Pro Max, introducendo una nuova tonalità bronzea, che alcuni descrivono come simile al rame o addirittura marrone. Questo nuovo colore, sicuramente destinato a spiccare tra le opzioni più fredde a cui siamo abituati per i modelli Pro, rappresenta un cambiamento (seppur lieve) nel tradizionale schema cromatico dell'azienda. La vera domanda è se questa quarta opzione cromatica riuscirà a conquistare il pubblico. È indubbio che si distingue dai soliti toni freddi, ma solo il tempo ci dirà se avrà successo sul mercato. La linea iPhone 16 Pro è molto attesa, perché oltre a introdurre la Apple Intelligence della Mela con un'intelligenza artificiale avanzata e in collaborazione con OpenAI, avrà anche delle novità a livello di design, visto che i bordi saranno più sottili e lo schermo leggermente più grande. iPhone 16 Pro, in particolare, passerà dai 6.7 pollici ai 6.9 di superficie del display. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)