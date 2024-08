Caltanissetta. Grande successo del “Redentore in Fest”. Tesauro: “Orgoglioso della partecipazione dei cittadini”

CALTANISSETTA. La città di Caltanissetta ha risposto con grande partecipazione ai due eventi organizzati nella Piazza Basile, davanti in Santuario del Redentore, in occasione della festività liturgica della Trasfigurazione di Gesù.

Due giorni promossi e realizzati dal Comune di Caltanissetta in collaborazione con la Pro Loco Caltanissetta durante i quali, dopo le celebrazioni liturgiche curate dalla Diocesi di Caltanissetta, si sono esibiti il gruppo musicale “091BLUEs” e i cabarettisti “I 4 GUSTI”. Il tutto condito con il coinvolgente dj set del duo “Holly & Bengji” (lunedì 5 agosto) e con il travolgente showman Ernesto Trapanese (martedì 6 agosto).

Per nulla intimoriti dal maltempo pomeridiano i cittadini hanno approfittato della festività partecipando numerosi. Molto gradita anche l’opportunità messa a disposizione dall’amministrazione comunale che, in collaborazione con la società TIEMME, ha attivato un servizio navetta gratuito. Il bus dai piedi del monte San Giuliano, all’incrocio con via Paladini, portava le persone fino al luogo dell’evento. Una “comodità” per chi ha potuto parcheggiare la macchina sulla via principale senza preoccuparsi di dover salire a piedi fino al Monumento.

“I cittadini, con la loro abbondante partecipazione, hanno confermato la nostra idea dimostrandoci che abbiamo imboccato la strada giusta – ha commentato il Sindaco Walter Tesauro -. Eventi interessanti e ben organizzati diventano magnetizzatori per le masse”.

“Sono felice e orgoglioso del risultato di questo evento – ha commentato l’assessore Salvatore Petrantoni -, una manifestazione realizzata con la fattiva collaborazione dei dirigenti e dei dipendenti degli uffici comunali, della Pro Loco Caltanissetta e di tanti altri che si sono resi disponibili per supportare e garantire la perfetta riuscita dell’intera manifestazione”.

E il calendario degli eventi, in fase di realizzazione, è ancora lungo. Si prospetta, infatti, un “Settembre nisseno” coinvolgente perché, compatibilmente con le risorse economiche comunali, programmato sulla base degli interessi e delle tendenze del momento.

“Auspichiamo che i cittadini, nisseni o residenti in Comuni limitrofi, possano apprezzare le nostre proposte e tornare, finalmente, a vivere e condividere Caltanissetta”.