Amplificatori Segnale Cellulari: Chiamate Chiare, Internet Veloce, Copertura Totale

Gli amplificatori del segnale per cellulari: la soluzione definitiva per migliorare la ricezione del segnale

La scarsa copertura del segnale cellulare è un problema che affligge molti di noi, perché purtroppo ci sono ancora tante zone nel nostro paese dove il cellulare non riceve bene il segnale. Ci possono essere molteplici motivi per il segnale scarso: assenza delle torri cellulari nelle zone rurali o in montagna, oppure i muri spessi negli edifici e presenza dei vari ostacoli fisici che ostruiscono il passaggio del segnale. Ma c’è una soluzione per questo problema: gli amplificatori segnale 4g – https://www.amplificatore-segnale-cellulare.it/4g-signal-booster/.

Cosa sono gli amplificatori di segnale?

Un ripetitore funge da una piccola torre cellulare personale. Cattura il segnale debole che arriva dalla torre più vicina, lo amplifica e lo distribuisce nella vostra casa, ufficio o auto, creando una zona di copertura personalizzata.

Perché dovreste averne uno?

Chiamate cristalline: si può dire addio ai rumori di fondo e alle chiamate interrotte, perché un ripetitore segnale cellulare – https://www.amplificatore-segnale-cellulare.it/ rende il segnale stabile e forte.

Internet super veloce: navigare, scaricare e guardare video senza intoppi, anche nei posti più impensabili, dove il segnale precedentemente era insufficiente.

Addio batteria scarica: il vostro telefono non dovrà più cercare disperatamente il segnale e questo risparmia batteria notevolmente.

Copertura totale: anche nelle zone più remote o all'interno degli edifici con le mura spessi, avrete sempre un segnale forte.

Facile da installare: non serve essere un esperto di elettronica, basta seguire passo per passo le istruzioni compresi nel kit.

Come scegliere l’amplificatore adatto per voi?

Per scegliere il ripetitore giusto bisogna considerare alcuni fattori:

Frequenze: assicuratevi che l’apparecchio supporti le bande utilizzate dal vostro operatore telefonico. In Italia le frequenze, utilizzate dai principali operatori telefonici come TIM, WIND TRE, Vodafone, Illiad, sono: 800 MHz ,1800 MHz, 2100 MHz e 2600 MHz.

Potenza: più alta è la potenza, maggiore sarà la distanza e l'area che il ripetitore potrà coprire. Perciò per scegliere l'amplificatore giusto bisogna sapere quanto è grande la zona in cui volete migliorare il segnale e su quanti piani volete avere copertura.

Tipo di amplificatore: ci sono vari tipi di amplificatori del segnale per ogni esigenza. Interni o esterni per coprire le aree all'interno della casa o ufficio, oppure spazi grandi come magazzini o parcheggi. Inoltre, ci sono anche gli amplificatori veicolari che si possono utilizzare in auto o in barca.

Guadagno: Il guadagno indica quanto il segnale debole viene reso più potente. Però bisogna stare attenti al guadagno eccessivo, perché essendo troppo alto potrebbe saturare il sistema e peggiorare la qualità della connessione.

Facilità d’uso: scegliete un modello intuitivo e facile da configurare con le istruzioni chiare anche per chi non è esperto. Verificate che siano inclusi tutti gli accessori necessari per l’installazione. Di solito il kit contiene un amplificatore, due antenne: una esterna e una interna, il cavo coassiale e un alimentatore.

Ora si può addio alle zone morte e godersi una connessione stabile e affidabile anche nei posti più remoti dove la connessione stabile era un sogno.