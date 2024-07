San Cataldo. Interventi nella Fontana del Pozzillo e in via Cattaneo

SAN CATALDO. Si è verificata una grave situazione nella zona antistante alla storica Fontana del Pozzillo, dove il pavimento ha iniziato a sprofondare, creando una voragine significativa. Gli interventi per ripristinare lo stato dei luoghi sono già stati avviati. La zona è stata prontamente messa in sicurezza e si sta lavorando per garantire un approvvigionamento idrico alternativo. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato.

Il primo cittadino ha anche rilevato che, contemporaneamente, in Via Cattaneo, una squadra di operai di Caltaqua ha lavorato per risolvere un inconveniente con le fogne, assicurando il rapido ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

“I nostri operai e la nostra squadra sono al lavoro, quotidianamente, per riparazioni di ogni tipo. Proprio l’assunzione di due muratori avvenuta quest’anno ha permesso al comune di avere una maggiore operatività. Il territorio è vasto e numerose sono le incombenze e le emergenze che dobbiamo affrontare”.

E ancora ” La sicurezza dei nostri cittadini e la tutela del nostro patrimonio storico sono priorità assolute. Gli interventi alla Fontana del Pozzillo sono un esempio della nostra costante attenzione e reattività di fronte alle emergenze. Ringrazio tutti i tecnici e gli operai per il loro impegno incessante”.