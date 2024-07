MV Augusta si prepara con successo ad affrontare il secondo semestre 2024

(Adnkronos) –

MV Agusta condivide un aggiornamento sul positivo riguardo l'andamento del primo semestre del 2024. Sotto la nuova leadership di PIERER Mobility AG, l'azienda ha quindi implementato significativi miglioramenti, con sviluppi chiave in ogni dipartimento. Ricordiamo che PIERER Mobility AG lo scorso marzo ha acquisito una quota di maggioranza in MV Agusta, assumendo la gestione dell'azienda e apportando numerosi e positivi cambiamenti. Nel medio termine, si prevede un volume di produzione annuo di oltre 10.000 motociclette. Nel primo semestre MV Augusta ha presentato il lancio della Superveloce 1000 Serie Oro, prodotta in soli 500 esemplari. In contemporanea sono stati lanciati altri due modelli esclusivi come la LXP Orioli e la Brutale 1000 RR Assen, anch'esse in edizione limitata. A livello di distribuzione l'obbiettivo di MV Agusta è di avere 230 dealer a livello globale entro la fine del 2024 con ben 30 punti di assistenza, dove i clienti possono recarsi per far manutenere le loro MV Agusta da tecnici formati in fabbrica. In Italia MV Agusta ha aperto nuovi concessionari in aree importanti come Firenze, Bari e Cesena.

Luca Martin, Amministratore Delegato di MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: “Sono estremamente orgoglioso di quanto è stato fatto nella prima metà del 2024, un periodo di trasformazione per MV Agusta che è ancora in corso. Con il supporto di PIERER Mobility AG e del nostro Team dedicato, siamo pronti per una crescita e un successo senza precedenti, e siamo costantemente impegnati a fornire prodotti ed esperienze eccezionali ai nostri clienti”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)