Mussomeli, consiglio comunale: approvate delibere Pef Tari tariffe Asilo Nido e debito fuori bilancio. Discussione azzeramento giunta. (Video)

MUSSOMELI – Due ore di Consiglio Comunale, trasmesso in diretta, a partire alle ore 19 venerdì scorso a Palazzo Sgadari, svoltosi in seconda convocazione, poiché la prima del giorno precedente (18 luglio) era andata deserta per mancanza di numero legale. Ha presieduto l’adunanza il presidente Gianluca Nigrelli, presente la vice segretaria comunale Antonella Cordaro e la responsabile dell’area finanziaria Maria Vincenza Castiglione. La riunione è iniziata con la lettura da parte del presidente del consiglio Gianluca Nigrelli della determina con la quale è stata azzerata la giunta seguita, a cui hanno fatto seguito gli interventi del sindaco Catania e successivamente quelli dei consiglieri Enzo Munì e Saverio Sciarrino e Ruggero Mancino. Poi è iniziata la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno. Si è parlato di Pef, Tari, debiti fuori bilancio, asilo nido e della delega della funzione fondamentale “catasto” all’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”. Tutti I punti discussi, fra voti favorevoli e contrari, sono stati tutti approvati. Fino ad oggi, intanto, non c’è stata alcuna assegnazione delle deleghe assessoriali dopo l’azzeramento della giunta.