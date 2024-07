La vice presidente Scalia : “Le elezioni sono finite, forse sarebbe più utile parlare di criticità e progetti per la città*

In merito agli articoli di stampa pubblicati oggi mi preme precisare che la nostra

sarà un’opposizione costruttiva e mai urlata o strumentale .

Che sia chiaro sin da subito che in aula consiliare sono presenti due distinti gruppi di opposizione non collegati tra loro e alternativi .

La nostra infatti vuole essere un’opposizione ferma ma che porti anche risultati concreti nel rispetto del mandato elettorale .

Non condividiamo interventi strumentali fini a se stessi come quelli cui abbiamo assistito ieri sera ,utili solo a confondere i cittadini ed alzare i toni del dibattito .

Questa per noi non è politica ma solo dialettica utile a raccogliere i consensi di chi poco attento alle dinamiche politiche .

Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia eleggendomi come Vice Presidente del Consiglio .

Voglio precisare che questo ruolo sarà da me svolto in maniera imparziale a garanzia dell’intero consiglio comunale .

Concludo rispedendo al mittente le allusioni di accordi politici elettorali tra il MOVIMENTO CINQUE STELLE e questa maggioranza invitando il gruppo di opposizione che ha sostenuto Annalisa Petitto ad una serena riflessione sul risultato elettorale .

Le elezioni ormai sono finite forse per la città sarebbe più utile parlare di criticità e proposte da portare avanti per tutti i cittadini

Scalia Federica