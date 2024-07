La Nissa ufficializza un terzo portiere: è il giovane Francesco Carretta (2005)

Completare la rosa degli “Under” tesserando giovani di qualità. In quest’ottica va letta l’operazione che ha portato alla corte del presidente Giovannone il promettente portiere Francesco Carretta, classe 2005. Alto 1,89 cm, nato e cresciuto calcisticamente a Gallipoli, ha avuto la possibilità di esordire in Eccellenza, nella stagione 2022/23, destando subito un’ottima impressione che gli è valsa la ribalta regionale prima e quella nazionale successivamente.

Prima la convocazione con Rappresentativa LND Puglia poi il corteggiamento di club professionistici dove a spuntarla è stata la Virtus Francavilla, club di Serie C, con la quale Carretta ha esordito in “terza serie”, il 19 marzo scorso, contro la Casertana. Ora, la possibilità di mettersi in mostra, a Caltanissetta, in un club prestigioso come quello biancoscudato.

Ora alla Nissa i portieri sono tre: Endon Elezaj, Enzo Cassano (2004) e Francesco Carretta (2005).