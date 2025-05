DLF celebra 10 anni di attività: Open Week speciale dal 15 al 21 settembre 2025. Presto i dettagli dell’evento

Dieci anni fa, tutto è iniziato con un’idea, tanta passione e il desiderio di fare la differenza. Oggi, guardandosi indietro, DLF, fondata da Delfino Laferla, vede molto più di numeri o risultati: vede persone, sogni condivisi, sacrifici e successi vissuti insieme.

In questo decennio, l’azienda ha costruito qualcosa che va oltre il semplice lavoro: una squadra, una visione comune, un percorso fatto spalla a spalla con chi ha creduto nel progetto fin dal primo giorno.

“Per questo, un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno fatto parte di questa avventura – clienti, collaboratori, amici e partner – che rappresentano la forza, l’orgoglio e l’ispirazione quotidiana dell’azienda,” ha dichiarato Delfino Laferla, fondatore di DLF.

“10 anni sono solo l’inizio. Il futuro ci aspetta, e siamo pronti a viverlo con la stessa energia e passione di sempre,” ha aggiunto Laferla.

Per celebrare questo importante traguardo, DLF ha deciso di organizzare una Open Week speciale dal 15 al 21 settembre, una settimana ricca di sorprese, incontri e novità, pensata per chi crede nell’innovazione e nella forza delle idee. Un’occasione per ringraziare chi ha reso possibile questo viaggio e per guardare con fiducia al futuro.