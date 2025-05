Tragedia nel nisseno. Muore cadendo da 4 metri, bidello lavorava per arrotondare

Salvatore Cumbo, un collaboratore scolastico di 55 anni, è morto precipitando da un’altezza di quattro metri mentre stava montando alcuni pannelli in un supermercato in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Serradifalco, un comune in provincia di Caltanissetta. Da quanto hanno ricostruito i carabinieri e gli ispettori del lavoro, la vittima aveva accettato il lavoro occasionale per arrotondare lo stipendio da collaboratore scolastico in una scuola della zona.

L’uomo è stato soccorso subito dai colleghi. I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti e hanno cercato di rianimarlo in tutti i modi.I motivi della caduta non sono ancora chiari. Gli inquirenti stanno accertando se la vittima indossasse i dispositivi di sicurezza personale e se fosse in regola. L’area dell’incidente mortale sul lavoro è stata sequestrata e i rilievi sono stati affidati ai militari dell’Arma.