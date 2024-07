In fiamme un furgone che trasportava condizionatori sulla strada che collega Caltanissetta a Mussomeli

Un furgone che trasportava condizionatori è andato a fuoco sulla Ss189, la strada che collega Caltanissetta a Mussomeli, in contrada Tumarrano. Mentre stava guidando l’automobilista ha sentito odore di bruciato. Una volta sceso dal mezzo ha aperto il vano motore dove si era sviluppato l’incendio. Le fiamme in pochi istanti hanno raggiunto la parte retrostante con i condizionatori. Il rogo si è poi propagato alle vicine sterpaglie. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’ncendio. L’automobilista è rimasto illeso e non è stato necessario l’intervento del 118.