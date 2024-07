Google contro Meta, punta a EssilorLuxottica per occhiali smart con Gemini

(Adnkronos) – Meta starebbe pianificando di investire miliardi per acquisire circa il 5% di EssilorLuxottica, il colosso italo-francesce degli occhiali dal valore di 88 miliardi di euro. La notizia, riportata dal Financial Times e da altre testate, è stata confermata da fonti interne. Le trattative sono in fase avanzata e sembra probabile che Meta procederà con l'investimento. Tuttavia, Meta non è l'unica grande azienda tecnologica a voler rafforzare i legami con EssilorLuxottica, con la quale collabora già per la linea smart di Ray-Ban. Di recente, Google ha avvicinato i vertici dell'azienda per discutere l'integrazione del suo assistente AI, Gemini, nei futuri occhiali smart. Secondo fonti ben informate, la mossa di Google, che potrebbe escludere Meta dalla partnership di alto profilo, potrebbe aver incentivato Mark Zuckerberg a pianificare l'ingente investimento. La notizia arriva mentre Google continua a sviluppare la sua piattaforma XR, destinata a potenziare visori e occhiali smart. Google ha collaborato con Samsung e Qualcomm per un dispositivo che dovrebbe rilanciare l'azienda nel settore degli smart glass, e una recente fuga di notizie suggerisce che una versione per sviluppatori potrebbe essere lanciata a ottobre, prima di un lancio commerciale previsto per il primo trimestre del 2025. Anche se Google riuscisse a convincere il produttore di Ray-Ban a realizzare occhiali smart con Gemini, ci vorrà del tempo prima di una versione commerciale, in vista di un sistema operativo del tutto nuovo da afficancare al device. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)