Francia, maxi incendio in palazzo in centro a Parigi

(Adnkronos) – Un maxi incendio è scoppiato ed è ancora in corso in un edificio nel secondo arrondissement di Parigi, situato all'angolo tra rue du Sentier e rue des Jeûneurs. Lo riporta Le Figaro riferendo che le fiamme fuoriescono dal tetto dell'edificio. Sul posto sono presenti la polizia e i vigili del fuoco che hanno predisposto un perimetro di sicurezza e sono mobilitati per cercare di contenere il rogo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)