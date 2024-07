Emergenza idrica a Caltanissetta. In Contrada Niscima senz’acqua da più di un mese, Roberto Gambino: “Nel 2024 siamo ai bidoni”

Ancora disagi e disperazione causati dall’emergenza idrica che, giorno dopo giorno, stanca e demoralizza i cittadini, giunti ormai allo stremo.

E in un post su Facebook il consigliere comunale Roberto Gambino racconta la situazione che si sta vivendo in Contrada Niscima via dei Gelsi, dichiarando che “nel 2024 siamo ai bidoni”.

Scrive nel post:

“Giulia Leonardi mi ha contattato poco fa segnalandomi questa situazione, i cittadini riescono a rifornirsi grazie ad un’autobotte messa a disposizione da Caltaqua stamattina. Siamo in una zona della città dove la distribuzione idrica non viene effettuata da più di un mese, la settimana scorsa Caltaqua ha effettuato una manovra riuscendo a fare giungere un minimo quantitativo di acqua nei serbatoi dei residenti. Questa manovra è stata interrotta a causa della manutenzione programmata all’acquedotto ANCIPA, ora completata. L’ordine del giorno da me presentato in consiglio comunale e condiviso da tutta l’opposizione, impegnava il sindaco a chiedere alla cabina di regia regionale l’intervento immediato per il ripristino della fornitura da altro acquedotto, così come stabilito in mia presenza dalla cabina di regia regionale, ma tale ordine del giorno dalla maggioranza non è stato ritenuto urgente. Questo è il risultato. Sto contattando i responsabili di Caltaqua per attivare un servizio sostitutivo di autobotte, per rifornire direttamente le riserve idriche dei cittadini. Nel 2024 le file con i bidoni sono uno spettacolo indecoroso. Noi stiamo sempre in mezzo alla gente.”