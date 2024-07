Caltanissetta. Convocata per l’11 luglio un’assemblea pubblica dal Partito Democratico

CALTANISSETTA. Il Partito Democratico di Caltanissetta, all’indomani di una lunga e complessa stagione elettorale, segnata dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo e dell’amministrazione cittadina, intende riprendere il suo cammino con un’assemblea pubblica aperta ad iscritti e simpatizzanti, che si terrà giorno 11 luglio e sarà dedicata all’analisi del voto ed alle prossime iniziative da promuovere.

Lo hanno annunciato Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli. “Le elezioni europee – affermano – hanno sostanzialmente confermato il risultato già raggiunto dal PD con le elezioni politiche e regionali del 2022, ribadendo la presenza di 3000 elettori nisseni che si riconoscono nei valori e nelle battaglie del centrosinistra.

Le elezioni amministrative hanno invece determinato l’elezione di Walter Tesauro quale nuovo sindaco di Caltanissetta, a lui vanno ancora una volta i nostri auguri di un buon lavoro e la nostra disponibilità a collaborare per risolvere le numerose problematiche della città.

In occasione di queste elezioni amministrative il Partito Democratico di Caltanissetta ha scelto di aprirsi al mondo civico, stringendo un’alleanza con il movimento Futura–Costruiamo insieme la città ed avviando con questo gruppo un percorso di condivisione di valori e idee.

Tale alleanza, ha determinato una formazione elettorale dichiaratamente progressista e di centrosinistra, che ha ottenuto 2026 voti, pari al 7,42%, ed è risultata la più suffragata della coalizione civica che proponeva Annalisa Petitto come sindaca di Caltanissetta e si è classificata al quarto posto in assoluto.

Nonostante la sconfitta di misura della candidata sindaca Petitto, cui va ancora una volta il nostro ringraziamento per l’energia e la determinazione con cui ha affrontato questa campagna elettorale, l’alleanza tra PD e Futura ha portato all’elezione di due consiglieri comunali, unica lista, nella minoranza, ad ottenere 2 seggi.

Riteniamo questo risultato importante e pensiamo che dimostri come i nostri candidati siano radicati e riconosciuti nel tessuto sociale della città. Una proposta sostenuta dal Partito Democratico non per calcoli di convenienza preventiva, ma per una scelta di coerenza con il ruolo di opposizione svolto per cinque anni nei confronti di un’amministrazione che è sempre stata sorda a ogni iniziativa proposta e che non ha mai effettivamente aperto la sua porta alla collaborazione con il PD, se non con una tardiva chiamata dell’ultima ora.

Tutto ciò, però, appartiene ad una stagione politica che si è conclusa il 23 e 24 giugno. Oggi, il progetto politico del Partito Democratico e del movimento Futura-Costruiamo insieme la città ha portato all’elezione di due giovani ed energici consiglieri under 35, di grande valore culturale e morale, che sapranno sostenere il ruolo di minoranza con la competenza e la passione dimostrate in questi ultimi anni, proponendo idee e progetti nell’interesse della città.

Questo risultato, unito al significativo consenso raccolto dai candidati non eletti, cui va un sentito ringraziamento per l’impegno profuso, consente di riprendere il cammino con fiducia ed ottimismo verso altre nuove mete politiche a servizio del territorio e dei cittadini, con un nuovo gruppo dirigente.

È pertanto possibile andare oltre l’esperienza politica di queste elezioni amministrative, costruendo sin da subito un’opposizione chiaramente progressista, aperta alle esperienze civiche ma ferma nella sua collocazione politica.

Anche per tale ragione auspichiamo che nel prossimo futuro gli elettori ed i militanti del Movimento Cinque Stelle avviino una riflessione interna, affrancandosi da una gestione padronale di quel Movimento, che ha finito col dare forza alla coalizione di centrodestra.

Questo affinché si possa arrivare a una positiva collaborazione, come quella proficuamente avuta nella vicina città di Gela, che è stata però impossibile nella nostra città.

Il nuovo Partito Democratico che intendiamo costruire vuole, però, collaborare non solo con il Movimento Cinque Stelle, ma anche con le forze di centro e di sinistra presenti sul territorio e vuole soprattutto aprirsi alle migliori energie presenti nella società nissena.

Per questo invitiamo chi crede nei valori della partecipazione, dell’inclusione e della solidarietà ad avvicinarsi e riavvicinarsi alla politica attivamente, iscrivendosi e partecipando ai nostri incontri e dibattiti ed aiutandoci a stabilire le politiche necessarie per il bene del nostro territorio.

Per chi vorrà partecipare l’appuntamento è per giorno 11 alle ore 19:00 presso il CEA di Legambiente “Lina e Francesco Librizzi”.