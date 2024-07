Biden si ritira, Trump: “Peggior presidente della storia”

(Adnkronos) – Joe Biden sarà ricordato come "il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti". Donald Trump, candidato repubblicano alle elezioni per la Casa Bianca del 5 novembre, alla Cnn si esprime così subito dopo l'annuncio ufficiale di Biden. Il presidente ha formalizzato il ritiro della propria candidatura e non andrà a caccia del secondo mandato nel voto di novembre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)