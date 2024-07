Al Congresso Distrettuale Interact ad Agrigento Ferdinando Di Leo premiato con la Paul Harris Fellow,

Il Rappresentante Distrettuale Interact Sicilia e Malta, Ferdinando Di Leo, ha celebrato lo scorso weekend del 29 e 30 giugno, con la cornice della Valle dei Templi ad Agrigento, la più bella città dei mortali, Capitale Italiana della Cultura 2025, il Congresso Distrettuale Interact 21 10 Sicilia e Malta. Recentemente insignito della più alta onorificenza al merito Rotariano, la Paul Harris Fellow, Ferdinando Di Leo, ha organizzato l’ennesima occasione per trascorrere insieme in allegria un momento culturale e di straordinaria amicizia in un indimenticabile abbraccio per tutti gli interactiani del Distretto 2110 Sicilia e Malta, nella certezza che la fattiva attività svolta ed il contributo di idee e di azione, ha raggiunto l’obiettivo, come da motto dell’anno, di “Costruire un mondo migliore”. La città di Agrigento, nella persona del suo primo cittadino, il Sindaco Francesco Miccichè, per enfatizzare l’apprezzamento e la gratitudine per la scelta della città di Agrigento ha patrocinato l’importante evento aperto a tutti i Club Interact della Sicilia e di Malta. Alla presenza del Governatore Goffredo Vaccaro, del Governatore Eletto Giuseppe Pitari, del Past Governor Titta Sallemi e del past governor Gaetano De Bernardis, che sono intervenuti per contribuire agli importanti temi dell’evento con le proprie allocuzioni, hanno relazionato in merito al progetto di Agrigento Capitale della Cultura 2025, il Sindaco Francesco Miccichè, l’Assessore alla Cultura Costantino Ciulla, il Presidente della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 Giacomo Minio, il Presidente della Commissione Legalità e Cultura dell’Etica Giuseppe Giambrone, la Presidente della Commissione Rotary per l’Interact Erina Vivona ed il componente Giuseppe Agoglitta, il Capo Delegazione FAI di Agrigento Giuseppe Taibi, il Presidente della Croce Rossa Italiana di Agrigento Angelo Vita, la dottoressa Simona Fiorino esperta formatrice in materia di cardioprotezione, il presidente del Rotary Club di Agrigento Giuseppe La Mendola, il Presidente del Rotary Club di Noto Giuseppe Di Pietro ed il Presidente del Rotaract Club di Agrigento Angelo Vitello oltre alle ulteriori numerose personalità di spicco del mondo rotariano e le autorità politiche. Il Rappresentante Distrettuale Interact Ferdinando Di Leo, ha relazionato sui progetti, sui programmi e sulle attività svolte fornendo un consuntivo puntuale del meraviglioso ed intenso anno di servizio svolto nel corso del quale non sono mancati momenti di amicizia, sorrisi, risate, svago e tanto divertimento. Tutte le attività dell’anno sociale sono state coordinate attraverso il portale www.interact2110.it ed attraverso i principali social. Al termine della manifestazione l’IRD Ferdinando Di Leo ha premiato tutti quanti si sono impegnati raggiungendo risultati di eccellenza come il Club Interact di Marsala che con il suo Delegato Giuseppe Agoglitta e la Presidente Alessandra Genco ha centrato ed addirittura superato tutti i programmi ed i progetti assegnati ai club. Risultati di straordinaria eccellenza sono stati conseguiti anche dal Club Interact di Noto Terra di Eloro capitanato dall’eccellente Benedetta Di Pietro e Sciacca capitanato dalla straordinaria Giorgia Bacchi, nonostante entrambi siano nati nel corso dell’anno sociale corrente. Tanti gli ulteriori club premiati, tra cui in particolare, quello di quello di Mussomeli con Flavio Spera, quello di Acireale con Gioacchino Russo, quello di Catania Bellini con Cristina Galati, quello di Comiso con Francesco Guglielmino, quello di Niscemi con Rocco Erba. Protagonisti di eccellenza il Prefetto Distrettuale Giorgia Bacchi ed il Segretario Distrettuale Flavio Pizzo, premiati con un targa a riconoscimento del merito Interactiano per l’importante ed apprezzata attività svolta e la fattiva collaborazione con il Rappresentante Distrettuale. Nel corso delle attività Congressuali è stata consegnata la Carta di Costituzione del Club Interact di Agrigento, quinto club nato nel prolifico e meraviglioso anno 2023/2024, in segno di forte apprezzamento per l’impegno dell’IRD Ferdinando Di Leo. “Abbiamo trascorso un anno fantastico, impegnativo ma estremamente gratificante – dichiara il Rappresentante Distrettuale Interact 2110 Sicilia e Malta Ferdinando Di Leo – e per questo ringrazio i componenti del Direttivo Distrettuale che mi sono stati vicini operosamente, i Delegati Rotary per l’Interact di tutti i club che si sono impegnati ed hanno contribuito al pieno successo dei programmi e dei progetti dell’anno, il Governatore Goffredo Vaccaro e la Presidente della Commissione Rotary per l’Interact Erina Vivona, i Presidenti che sono stati presenti alle attività Distrettuali e che si sono impegnati fattivamente, i PDG che hanno voluto essermi vicino e supportarmi nell’impegnativo percorso. “Grazie cuore a tutti, con la certezza che il nostro impegno ha contribuito a “Costruire un Mondo migliore”!”