Xbox Gaming sbarca su Amazon Fire TV con centinaia di giochi

(Adnkronos) – A partire dai primi giorni di luglio, gli utenti del servizio Xbox Game Pass Ultimate potranno godere di un'esperienza di gioco fluida e immersiva grazie al cloud, utilizzando semplicemente l'app Xbox su dispositivi Fire TV compatibili. Questa innovativa integrazione, frutta della collaborazione tra Amazon e Xbox, garantirà l'accesso ad un ampio assortimento di giochi, inclusi grandi titoli come "Starfield" e "Fallout 4", nonché le adrenaliniche corse di "Forza Horizon 5", attraverso il cloud streaming. Tutto ciò sarà possibile mediante un dispositivo Fire TV Stick compatibile e un controller Bluetooth, trasformando così ogni televisore in una potente console di gioco.

Daniel Rausch, Vice President of Fire TV and Alexa, esprime entusiasmo per questa partnership: “Siamo impegnati a rendere facile per i clienti l’accesso alle loro esperienze di intrattenimento preferite con Fire TV. Siamo entusiasti di collaborare con Microsoft per portare l'app Xbox su dispositivi Fire TV selezionati, in modo che i clienti possano godere di un'ampia libreria di giochi di alta qualità, permettendo loro di giocare a titoli straordinari senza bisogno di una console. Ora i clienti hanno ancora più modi per giocare ai loro giochi preferiti, ovunque si trovino, con solo una Fire TV Stick compatibile, un controller Bluetooth e un abbonamento a Game Pass Ultimate”.” Agli appassionati di videogiochi sarà sufficiente possedere un Fire TV Stick 4K Max o 4K, comunque disponibili a prezzi competitivi, e scaricare poi l'app Xbox dall'Amazon Appstore. Dopo l'installazione e l'accesso con l'account Microsoft, chi è già abbonato a Xbox Game Pass Ultimate avrà immediato accesso alla libreria completa di giochi abilitati al cloud. Per coloro che non sono abbonati, sarà possibile iscriversi direttamente tramite l'app a un costo mensile vantaggioso, e persino esplorare alcuni giochi gratuitamente, come il popolare "Fortnite". Una volta in posseso di un account attivo basterà collegare un controller Bluetooth compatibile, come il controller wireless Xbox o i controller PlayStation DualSense o DualShock 4, e iniziare a giocare. Fire TV Stick, infatti, è in grado di riprodurre in streaming e di eseguire giochi Xbox graficamente complessi, come Senua's Saga: Hellblade II, grazie ai server cloud di Microsoft. Ciò significa che è anche possibile spostare facilmente il proprio setup gaming dal televisore del salotto a quello di un'altra stanza e perfino portarlo in viaggio. Se si dispone di una buona connessione Internet, di un dispositivo Fire TV Stick e di un controller Bluetooth compatibili, è possibile avere sempre a disposizione sia la libreria dei giochi sia i progressi salvati.

